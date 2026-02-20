Napoli su Karetsas | gli scout lo stanno osservando

Il Napoli ha messo gli occhi su Karetsas, un giovane calciatore che sta attirando l’attenzione degli scout europei. La società partenopea monitora attentamente le sue partite, in particolare le sue prestazioni nella lega giovanile. Karetsas, 19 anni, si distingue per la rapidità e le capacità tecniche. La dirigenza azzurra sta valutando un possibile investimento per portarlo nel club nel prossimo mercato. La decisione finale arriverà nelle prossime settimane.

Karetsas, classe 2007, gioca nel Genk, società belga che negli ultimi anni ha lanciato tanti giovani di qualità. Nonostante la sua età, il talento greco ha già mostrato personalità, tecnica e una grande capacità di creare occasioni da gol. È un giocatore rapido, bravo nel dribbling e con una visione di gioco superiore alla media. Può agire da trequartista, ma all'occorrenza anche da esterno offensivo, grazie alla sua agilità e alla facilità con cui salta l'uomo. Il Napoli sta valutando con attenzione il suo profilo perché vuole costruire una squadra competitiva oggi, ma anche solida per il domani.