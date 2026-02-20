Napoli riecco l' Atalanta Con un McTominay in più

L'Atalanta torna a sfidare il Napoli dopo settimane di attesa, con McTominay nuovamente disponibile in campo. La partita si preannuncia intensa, perché i bergamaschi puntano a riprendere il ritmo di vittorie e mostrano un miglioramento nelle ultime settimane. McTominay, tornato da poco da un infortunio, porta energia e sicurezza alla mediana. I nerazzurri vogliono dimostrare di poter competere con le grandi, e questa sfida rappresenta un banco di prova importante.

Napoli, 20 febbraio 2026 - Ci sono giocatori protagonisti in campo a suon di prestazioni mai banali in ogni componente ma capaci anche di far parlare di sé nell'assenza: si tratta dei cosiddetti leader tecnici e carismatici, e non è detto che coincidano con il capitano. Parlando di Scott McTominay, non c'è bisogno di una fascia al braccio per farne l'anima del Napoli praticamente a partire dall'inizio della scorsa stagione, quella che si sarebbe poi chiusa con il quarto scudetto: una sorta di 'x factor', una specie di aura, come comunemente verrebbe definita oggi, che si nota quando lo scozzese calca il rettangolo verde ma a maggior ragione quando manca, come successo contro Como e Roma, due pareggi dal sapore diverso ma con un unico comune denominatore, appunto la mancanza del pretoriano di Antonio Conte, necessario a maggior ragione ora che la difesa è ridotta all'osso e priva di due pilastri come Amir Rrahmani e Giovanni Di Lorenzo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

