Napoli ricorda Annalisa Durante con settima edizione Premio nazionale

Napoli ha reso omaggio ad Annalisa Durante, uccisa dalla camorra, durante la cerimonia della settima edizione del premio a lei dedicato. La giovane ragazza, colpita nel quartiere Rione Alto, resta simbolo della lotta contro la violenza. Alla manifestazione, presenti familiari, cittadini e rappresentanti delle istituzioni. La giornata ha visto anche interventi di attivisti e testimonianze di chi ha conosciuto Annalisa. L’evento si è concluso con un momento di ricordo collettivo nel cuore della città.

Tempo di lettura: 2 minuti La città di Napoli ha ricordato Annalisa Durante, vittima innocente della camorra, con la cerimonia conclusiva della settima edizione del Premio nazionale a lei intitolato. Una cerimonia che si è svolta all'indomani del compleanno della ragazza, nata il 19 febbraio 1990. Oggi spazio alle premiazioni dei detenuti, delle persone messe alla prova e delle biblioteche che hanno partecipato al concorso. 'Oltre le grate', questo il titolo della giornata nel corso della quale è stato presentato anche il volume 'Mare dentro. La memoria di Annalisa, dentro e fuori dal carcere', edito da Marotta & Cafiero e scritto da Giannino Durante, papà di Annalisa, don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Pol.