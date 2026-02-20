Napoli resta il dubbio McTominay davanti chances per Giovanni e Allison

Il Napoli si prepara per la trasferta di Bergamo, con il dubbio su McTominay che potrebbe essere ancora assente. In questa occasione, Giovanni e Allison hanno la possibilità di scendere in campo, rafforzando le loro chances di titolarità. La partita è fondamentale per mantenere il ritmo in campionato e avvicinarsi alla qualificazione in Champions League. La squadra azzurra si concentra sulla strategia, sapendo che ogni punto conta.

Tempo di lettura: 2 minuti Preparare la trasferta di Bergamo sapendo che ha un peso forte nella corsa del Napoli per chiudere la qualificazione alla prossima Champions, magari anche dal secondo posto in campionato visto che il Milan, che ha 4 punti in più, resta nell'obiettivo azzurro. Conte fa come al solito se la deve vedere con l'infermeria e aspetta ancora buone notizie su McTominay che avrebbe tanta voglia di giocare ma deve affrontare il dolore che torna in allenamento. Il Napoli sta studiando il gioco dell'Atalanta, con il tecnico che sta disegnando gli schemi che funzionino a Bergamo e anche adattando al massimo gli uomini a disposizione per tornare ad avere un attacco più corale.