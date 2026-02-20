Napoli nessun colpo di scena | la scelta resta immutata

Arrivano delle brutte notizie per quanto riguarda il Napoli e, in particolar modo, parte della propria tifoseria. Nonostante il ricorso avvenuto nelle scorse settimane, è arrivato l’esito negativo del Tar del Lazio riguardo il divieto dei tifosi del Napoli residenti in Campania di poter seguire le partite dei partenopei in trasferta. Napoli, ricorso rigettato: confermato il divieto di trasferta per i residenti in Campania. Non arriva alcuna sorpresa dalla decisione del Tar del Lazio riguardo la decisione del Viminale di non permettere ai tifosi del Napoli residenti in Campania di poter assistere la propria squadra del cuore nelle trasferte di Serie A.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Leggi anche: Uomini e Donne, una scelta finisce con un colpo di scena (ANTICIPAZIONI)

Leggi anche: Operazione mercato silenziosa per il Catanzaro: quattro partenze, tre nuovi innesti, nessun colpo di scena.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il Napoli frena la corsa della Roma, l’Inter vince e va a -3 dalla vetta, 0-0 tra Juventus e Lazio; Milano, i truffatori in trasferta da Napoli per derubare gli anziani. Ha chiesto: non hai altro? E mi ha fatto sfilare anche anche la fede; Esami per Wesley e Dybala: come stanno verso la Cremonese e, soprattutto, la Juventus; Napoli-Roma 2-2: rimpianti e orgoglio al Maradona.

Torna di moda un vecchio obiettivo? Anche il Napoli su Senesi: si libera a parametro zeroIl Napoli è tornato a seguire con interesse Marcos Senesi, difensore centrale argentino oggi in forza al Bournemouth e già accostato in passato al club azzurro. A ... tuttonapoli.net

Il mercato non finisce: quanti svincolati che possono far comodo al Napoli!Con la chiusura ufficiale del calciomercato invernale, il Napoli ha deciso di non fare grandi movimenti negli ultimi giorni. Nessun colpo a sorpresa, ma ... dailynews24.it

Allarme rapimenti a Napoli, l’audio è una fake news che gira su Whatsapp: nessun riscontro dalle forze dell’ordine. - facebook.com facebook

MINI-VITALIZI, CONSIGLIERE REGIONALE NAPOLI: ABROGAZIONE, REGOLE CERTE, NESSUN PRIVILEGIO x.com