Scott McTominay ha annunciato di avere un problema al tendine, che mette in dubbio la sua presenza nel match contro l’Atalanta di domenica. Il centrocampista del Napoli si è fermato durante gli allenamenti, sollevando preoccupazioni tra i tifosi. Il suo stato di salute potrebbe influenzare la formazione di partenza di Spalletti, che dovrà fare a meno di un elemento importante del centrocampo. La squadra azzurra si prepara senza sapere se potrà contare sul suo contributo in questo incontro cruciale.

DUBBIO TENDINEO PER BERGAMO. La presenza di Scott McTominay nel big match Atalanta-Napoli (domenica pomeriggio) è a forte rischio. Il centrocampista scozzese ha chiarito la natura del suo stop in un’intervista: non si tratta solo di un fastidio al gluteo, ma di un problema al tendine che va gestito con cautela. Antonio Conte sperava di recuperarlo per contrastare la fisicità della Dea, ma le parole del giocatore (“Devo essere sicuro del mio stato”) suggeriscono prudenza. Con Anguissa ancora out, l’alternativa pronta è la conferma di Elmas in mediana accanto a Lobotka, con Gilmour come opzione a gara in corso.🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli, McTominay frena sul rientro: “Ho un problema al tendine”. In dubbio per l’Atalanta

Leggi anche: Calcio Napoli, McTominay: “Problema al tendine da gestire, voglio esserci con l’Atalanta”

Leggi anche: Napoli, McTominay resta in forte dubbio per l’Atalanta

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.