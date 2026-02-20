Napoli KO 83-73 | Bologna vola in semifinale battaglia persa

Napoli subisce una sconfitta, e la causa principale è la prestazione del tiro dalla distanza di Bologna. La partita si è svolta a Torino, dove la Virtus Bologna ha dominato con un punteggio di 83-73, portandosi in semifinale di Coppa Italia. Nonostante l’impegno dei giocatori del Napoli Basket, la squadra ha faticato a contenere gli attacchi avversari, specialmente nelle triple decisive. La partita si è rivelata una battaglia che si è conclusa con la vittoria della Virtus Bologna, che ora aspetta il prossimo avversario.

Napoli lotta, ma la Virtus Bologna vola in semifinale di Coppa Italia. La Guerri Napoli Basket è stata sconfitta 83-73 dalla Virtus Bologna nei quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa, disputati a Torino. Gli azzurri hanno offerto una prestazione combattiva, ma non sono riusciti a superare i campioni in carica, uscendo dalla competizione con la consapevolezza di aver fatto un passo avanti rispetto alle recenti difficoltà in campionato. Un inizio promettente e una battaglia punto a punto. La partita si è aperta con un Napoli determinato a riscattare le ultime sconfitte contro Venezia e Trieste.🔗 Leggi su Ameve.eu Virtus Bologna: 83-73, rimonta da fuochi d’artificio e semifinaleLa Virtus Bologna ha vinto la partita contro Napoli 83-73, grazie a una rimonta decisa nel secondo tempo. La Virtus vola alto e batte Napoli 83-73La Virtus ha vinto contro Napoli con un punteggio di 83-73, assicurandosi la qualificazione alle semifinali. NAPOLI BOLOGNA: COME FINISCE LA FINALE DI SUPERCOPPA Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: BM DA FINAL EIGHT/ La Virtus si accende nella ripresa: 83-73 a Napoli e pass per la semifinale - di Eugenio Petrillo; Basket, la Virtus Bologna piega la resistenza di Napoli e raggiunge Tortona in semifinale di Coppa Italia; Coppa Italia, Bologna supera Napoli: ora la semifinale contro Tortona; Napoli lotta ma non basta: la Virtus Bologna vola in semifinale. DIRETTA/ Virtus Bologna Napoli (risultato finale 83-73): felsinei in semifinale (oggi 19 febbraio 2026)Diretta Virtus Bologna Napoli streaming video tv: alla Inalpi Arena di Torino si gioca stasera il quarto di finale di Coppa Italia basket. ilsussidiario.net PAGELLE VIRTUS-NAPOLI Momo Diouf dominante guida la Virtus Bologna. Edwards inarrestabile nella ripresa. Dall'altra parte steccano ancora Mitrou-Long e Simms. I nostri voti: https://www.pianetabasket.com/legabasket-serie-a/pagelle-bologna-supera-l facebook Final Eight Coppa Italia, Virtus Bologna-Napoli alle 20.45 su Sky Sport Basket e NOW #SkySportBasket x.com