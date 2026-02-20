Napoli il punto sugli infortuni E con l’Atalanta c’è un ritorno

Il Napoli ha annunciato oggi che diversi giocatori sono infortunati, complicando la formazione per la partita contro l’Atalanta. La causa principale è un’onda di infortuni che ha colpito il reparto difensivo e il centrocampo, riducendo le opzioni di Spalletti. Tuttavia, la buona notizia riguarda il ritorno di un attaccante chiave, che potrebbe scendere in campo dopo alcune settimane di stop. La partita di domenica si presenta decisiva per consolidare il terzo posto in classifica e avvicinarsi alla zona Champions.

Il Napoli si prepara alla sfida di domenica contro l’ Atalanta, molto importante per la rincorsa Champions dei partenopei, che con i 3 punti sigillerebbero il terzo posto e farebbero fuori una concorrente diretta per l’obiettivo europeo. Conte continua a fare i conti con gli infortunati, anche se entro fine mese potrebbero già esserci due ritorni importanti. Il punto gli infortunati. Il lungo infortunio di Rrahmani è l’ennesima tegola a per il Napoli, che insieme a Di Lorenzo, si vede costretto a rinunciare a 23 della difesa titolare e il trio Beukema, Buongiorno e Juan Jesus sembra essere l’unico assetto arretrato che a disposizione di Conte per lungo tempo, con l’eventuale arretramento di Olivera da braccetto sinistro come unica alternativa possibile.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

