Napoli decine di colpi di pistola contro cartello stradale in Salita Scudillo

A Napoli, alcuni uomini hanno esploso numerosi colpi di pistola contro un cartello stradale in Salita Scudillo, vicino al rione Sanità. I residenti hanno sentito diversi spari e hanno chiamato subito le forze dell’ordine. I carabinieri sono arrivati poco dopo e hanno avviato le indagini per capire chi ci fosse dietro questo gesto e quale fosse il motivo. La zona è stata isolata per le verifiche, mentre sul posto sono stati trovati bossoli e tracce di spari. La vicenda resta sotto la lente delle autorità.

I carabinieri sono intervenuti nella tarda serata in Salita Scudillo, ai confini del rione Sanità, su segnalazione di colpi d'arma da fuoco. Su un cartello stradale sono stati repertati 21 fori. Spari a Napoli, 21 colpi di pistola contro un cartello stradaleI Carabinieri sono intervenuti a via Salita dello Scudillo all'altezza del civico 41 per la segnalazione di colpi d'arma da fuoco. Napoli, sparatoria tra i vicoli. Colpi conficcati in casa: due donne sotto chocRaffica di spari nel cuore del borgo Sant'Antonio Abate, a Napoli, bersagliato da un interminabile raid di fuoco la notte tra domenica e lunedì. Un'incessante catena ...