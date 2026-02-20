Napoli cuore fragile | Procura indaga sul ghiaccio scelto stop
Napoli, 20 febbraio 2026 – La Procura ha avviato un’indagine dopo che si è scoperto che il bambino di due anni, ricoverato all’Ospedale Monaldi, aveva ricevuto un cuore compromesso. La causa sembra essere legata a un errore nel processo di verifica del cuore prima dell’impianto. La famiglia del bambino aveva espresso preoccupazioni sulla qualità del cuore trapiantato, ma l’ospedale aveva garantito la sicurezza. Ora, le autorità cercano di capire come si sia arrivati a questa scelta rischiosa. La vicenda ha suscitato molte domande sulla gestione dei trapianti pediatrici.
Un Cuore Fragile, un’Indagine e una Scelta di Umanità: la Storia del Bambino Ricoverato a Napoli. Napoli, 20 febbraio 2026 – Si profila una svolta nella complessa vicenda del bambino di due anni ricoverato presso l’Ospedale Monaldi di Napoli, a cui era stato trapiantato un cuore danneggiato. I medici, in accordo con la famiglia, hanno deciso di avviare un percorso terapeutico volto ad alleviare le sofferenze del piccolo paziente, una decisione che si discosta dall’accanimento terapeutico. Parallelamente, la Procura di Bolzano ha ricevuto gli atti dell’indagine aperta a Napoli, focalizzando l’attenzione sulla fornitura di ghiaccio all’ospedale.🔗 Leggi su Ameve.eu
