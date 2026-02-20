Napoli cuore fragile | Procura indaga sul ghiaccio scelto stop

Napoli, 20 febbraio 2026 – La Procura ha avviato un’indagine dopo che si è scoperto che il bambino di due anni, ricoverato all’Ospedale Monaldi, aveva ricevuto un cuore compromesso. La causa sembra essere legata a un errore nel processo di verifica del cuore prima dell’impianto. La famiglia del bambino aveva espresso preoccupazioni sulla qualità del cuore trapiantato, ma l’ospedale aveva garantito la sicurezza. Ora, le autorità cercano di capire come si sia arrivati a questa scelta rischiosa. La vicenda ha suscitato molte domande sulla gestione dei trapianti pediatrici.