Napoli cuore bambino | stop terapie priorità al comfort e

Domenico, un bambino di Napoli, ha smesso le terapie intensive dopo aver ricevuto un trapianto al Monaldi. La famiglia ha deciso di puntare sul comfort, rinunciando a trattamenti invasivi. La scelta nasce dalla volontà di migliorare la qualità di vita del piccolo, che ora riceve cure palliative. La sua storia mette in luce le difficoltà di affrontare decisioni delicate in ospedale, con la speranza di alleviare il suo dolore. La battaglia continua tra le mura dell’ospedale napoletano.

Napoli, la Battaglia di un Bimbo e la Difficile Scelta della Medicina. La lotta per la vita di Domenico, un bambino trapiantato all’ospedale Monaldi di Napoli, ha subito una svolta drammatica. A seguito di un rapido peggioramento delle sue condizioni, l’équipe medica, in accordo con la famiglia e il medico legale, ha deciso di avviare una fase di de-escalation terapeutica, concentrandosi sul massimo comfort e sulla prevenzione della sofferenza. La decisione, presa dopo un’attenta valutazione, segna un momento cruciale nel percorso del giovane paziente. Un Percorso Clinico Complesso. Domenico era stato sottoposto a un trapianto di cuore il 23 dicembre.🔗 Leggi su Ameve.eu

Napoli, bimbo post-trapianto: stop a cure, priorità al comfortA Napoli, le cure di un bambino dopo il trapianto di cuore sono state sospese per concentrarsi sul suo comfort.

Dramma a Napoli, il cuore sarà assegnato a un altro bambino. Stop al secondo trapiantoA Napoli, il cuore di un bambino di due anni non sarà assegnato a un altro paziente.

