Napoli cartello stradale crivellato di colpi | individuati 21 fori Indagano i Carabinieri

A Napoli, un cartello stradale in via Salita dello Scudillo, vicino al civico 41, presenta 21 fori causati da colpi d’arma da fuoco. La polizia ha ricevuto una chiamata di emergenza e si è precipitata sul posto. I residenti sono rimasti scioccati quando hanno visto il danno al segnale stradale, che ora sarà analizzato per raccogliere eventuali tracce. I Carabinieri stanno lavorando per capire chi abbia sparato e perché. La zona rimane sotto stretta osservazione.

Momenti di tensione a Napoli, in via Salita dello Scudillo, all'altezza del civico 41, dove sono intervenuti i Carabinieri in seguito alla segnalazione di colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, ignoti avrebbero esploso alcuni colpi contro un cartello segnaletico del Comune di Napoli, un tabellone stradale che delimita un'area interdetta al passaggio pedonale, per poi allontanarsi rapidamente facendo perdere le proprie tracce. Giunti sul posto, i militari dell'Arma non hanno rinvenuto bossoli sull'asfalto. Sul cartello stradale, invece, sono stati individuati 21 fori, segno evidente dell'esplosione di numerosi colpi d'arma da fuoco.