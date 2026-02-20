Napoli bimbo post-trapianto | stop a cure priorità al comfort

A Napoli, le cure di un bambino dopo il trapianto di cuore sono state sospese per concentrarsi sul suo comfort. La decisione nasce dalla volontà di ridurre le sofferenze del piccolo, che si trova in condizioni critiche. I medici hanno scelto di interrompere i trattamenti più invasivi, preferendo un’assistenza più umana e meno dolorosa. La famiglia del bambino ha accettato questa scelta, sperando di alleviare il suo dolore. La situazione rimane sotto stretto controllo medico, mentre si attende l’evoluzione delle sue condizioni.

Napoli, una svolta delicata paziente: la decisione di alleviare le sofferenze. Un bambino di Napoli, già sottoposto a un trapianto cardiaco, vedrà il suo percorso terapeutico reindirizzato verso il pallio delle sofferenze. La decisione, presa dopo un’attenta valutazione medica e legale, sarà operativa a partire da domani presso l’Ospedale Monaldi della città. L’accordo, raggiunto tra la famiglia e il team medico, mira a garantire al paziente una dignità e un comfort maggiori nelle sue ultime fasi di vita. Un caso complesso e una scelta sofferta. La vicenda del bambino ha tenuto con il fiato sospeso la comunità medica e l’opinione pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: La mamma del bimbo di Napoli “è rassegnata” dopo lo stop al nuovo trapianto di cuore Leggi anche: Azoto al posto del ghiaccio, salta il trapianto di cuore per un bimbo a Napoli Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: C’è da preoccuparsi per il trapianto di cuore sbagliato a Napoli; Il team di esperti dice no al nuovo trapianto a Napoli, in attesa del cuore altri due bambini; Bimbo Napoli, no nuovo trapianto. Mamma: Finché respira ho speranza'; Trapianto cuore bruciato a bimbo, 6 sanitari indagati. Il cardiochirurgo: Forse scelta obbligata. Bimbo Napoli, no a nuovo trapianto di cuore. La madre: Finché respira non perdo speranzaLeggi su Sky TG24 l'articolo Bimbo Napoli, no a nuovo trapianto di cuore. La madre: Finché respira non perdo speranza ... tg24.sky.it Bimbo Napoli, esperti dicono no a nuovo trapianto di cuore. Legale: Mamma rassegnataLeggi su Sky TG24 l'articolo Bimbo Napoli, esperti dicono no a nuovo trapianto di cuore. Legale: Mamma rassegnata ... tg24.sky.it Sono finite le speranze per il piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni ricoverato al Monaldi di Napoli, dopo il trapianto di un cuore "bruciato". I medici hanno confermato che il “cervello è compromesso” e che Domenico è in coma. Molto probabilmente sarà accom - facebook.com facebook Le condizioni del bimbo di Napoli sono incompatibili con il trapianto x.com