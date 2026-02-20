Napoli B&B in fiamme | famiglia salva in extremis dai pompieri

Un incendio ha devastato un bed and breakfast a Napoli, precisamente in piazza Garibaldi, questa sera. Le fiamme sono divampate in modo rapido, rischiando di coinvolgere anche le abitazioni vicine. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente e sono riusciti a mettere in salvo una famiglia che si trovava all’interno del locale. Sul posto sono arrivati anche molti passanti atterriti dalla scena. La causa dell’incendio rimane ancora da accertare.

Incendio a Napoli: Famiglia Salva dai Vigili del Fuoco a Piazza Garibaldi. Un incendio di vaste proporzioni ha colpito un B&B nella zona di Piazza Garibaldi a Napoli questo pomeriggio, intorno alle ore 19. Una famiglia, ospite della struttura, ha trovato rifugio sui balconi, in attesa dell'intervento dei soccorsi. I Vigili del Fuoco sono riusciti a trarre in salvo tutti gli occupanti, mentre alcuni residenti sono stati assistiti per lievi intossicazioni da fumo. La Dinamica dell'Emergenza e l'Intervento dei Soccorsi. L'allarme è scattato rapidamente, con le fiamme che si sono propagate all'interno dell'edificio, creando una situazione di pericolo imminente.