Napoli-Bari scontro al buio | 2 feriti traffico paralizzato

Un incidente lungo l’autostrada Napoli-Bari ha causato due feriti e blocco totale del traffico. L’incidente si è verificato tra Grottaminarda e Vallata, in direzione Puglia, giovedì 19 febbraio 2026. Le cause sono ancora da chiarire, ma sembra che due veicoli si siano scontrati in circostanze ancora da verificare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato i feriti in ospedale. Il traffico rimane rallentato e si consiglia di evitare quella tratta.

Autostrada Napoli-Bari, Scontro al Buio: Due Feriti e Traffico Paralizzato. Un grave incidente stradale ha bloccato il traffico sull'autostrada Napoli-Bari, tra Grottaminarda e Vallata, in direzione della Puglia, nella giornata di giovedì 19 febbraio 2026. Lo scontro, che ha coinvolto tre veicoli, è stato causato dalle condizioni meteorologiche avverse e ha provocato il ferimento di almeno due persone. L'evento ha generato forti disagi per i numerosi automobilisti in transito e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza delle infrastrutture stradali del Sud Italia. Condizioni Meteorologiche e Dinamica dell'Incidente.