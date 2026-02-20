Napoli arrivano le difese a Conte sugli infortuni | Questa storia ha stancato!

Antonio Conte si trova sotto pressione a causa dell’alto numero di infortuni tra i giocatori del Napoli. La questione ha suscitato malumore tra tifosi e addetti ai lavori, che chiedono chiarimenti sulla gestione della squadra. Alcuni osservano che le assenze stanno influenzando le performance in campionato e in Champions League. La squadra tenta di trovare soluzioni per ridurre le assenze e migliorare la condizione fisica. La discussione continua a dividere opinioni tra esperti e supporters.

Antonio Conte è al centro delle critiche – per molti – a causa dei numerosi infortuni in casa Napoli. La sua preparazione atletica è, spesso, stata messa in discussione, in quanto eccesiva e faticosa. Non sono mancate le difese al tecnico: per lui si è schierato Salvatore Caiazza sul quotidiano Il Roma. Colpa di Conte? Arrivano le difese. Salvatore Caiazza, sull’edizione odierna de Il Roma, ha spiegato che gli infortuni non siano dovuti al lavoro di Antonio Conte: “Ogni volta che c’è un infortunio, la colpa cade sulla preparazione del tecnico. Questa storia ha stancato. Sono ormai passati tanti mesi dai ritiri estivi e pensare che Rrahmani si sia fermato di nuovo perché è stato tremato tra luglio e agosto, è paradossale.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

