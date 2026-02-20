Napoli arriva la doccia fredda | azzurri in fondo a questa classifica

Il Napoli si trova in fondo alla classifica, un risultato che sorprende dopo le aspettative iniziali. La squadra ha raccolto poche vittorie e ha mostrato problemi evidenti in fase offensiva e difensiva. La recente sconfitta contro una rivale diretta ha accentuato le difficoltà, lasciando i tifosi preoccupati. La situazione richiede una reazione immediata per risalire la china e cambiare rotta. Ora si attende una risposta concreta dal team nei prossimi incontri.

Il percorso europeo del Napoli è stato certamente sottotono e lontanissimo dalle aspettative dei tifosi e dell'ambiente a inizio anno. I risultati negativi e il 30° posto finale nel girone unico di UEFA Champions League, inseriscono gli azzurri non solo all'ultimo posto tra le italiane in classifica, ma anche in fondo ai ricavi totali dalla maggiore coppa europea. Napoli in Champions, solo circa 5 milioni di euro i ricavi azzurri. Come riporta Calcio & Finanza, il ricavo totale delle italiane rispetto alla prima fase di Champions League è pari a 43.2 milioni di euro. La fetta percepita dai partenopei è però solamente di 4,9 milioni di euro, meno della metà dell'Inter (11,23 milioni), l'Atalanta (11,83 milioni) e ancor meno rispetto alla Juventus (15,23 milioni).