MyPlant & Garden 2026 al via ‘Un giardino in cui ri-fiorire’ | concorso creativo per il sociale

MyPlant & Garden 2026 ha presentato il concorso ‘Un giardino in cui ri-fiorire’, un’iniziativa dedicata al sociale. Il bando invita i partecipanti a ideare progetti di giardini che promuovano inclusione e benessere nelle comunità. La prima fase si svolgerà durante la fiera, coinvolgendo studenti e professionisti del settore. L’obiettivo è stimolare idee innovative per trasformare spazi verdi in luoghi di rinascita e condivisione. La call resterà aperta fino a fine aprile.

(Adnkronos) – Si intitola 'Un giardino in cui ri-fiorire' ed è il nuovo bando di concorso creativo a fini sociali lanciato oggi a Myplant & Garden, organizzato da Fondazione Minoprio in collaborazione con Myplant, Aiapp, con il patrocinio dell'Ordine Architetti Ppc della provincia di Milano. Dal 2016, Myplant & Garden e Fondazione Minoprio Its Academy, con .