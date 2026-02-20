Mussomeli storia a rischio | degrado all’Orfanotrofio e Vecchio

A Mussomeli, il degrado dell’Orfanotrofio Sorce Malaspina e del Vecchio Ospedale preoccupa cittadini e associazioni. La causa principale è l’abbandono prolungato di questi edifici storici, che rischiano di crollare se non si interviene rapidamente. L’Orfanotrofio, un tempo punto di riferimento per molte famiglie, presenta pareti sgretolate e finestre rotte. Il Vecchio Ospedale, invece, mostra muri anneriti e porte divelte. La situazione ha acceso un acceso dibattito tra chi spera in interventi immediati e chi teme che il tempo possa portare via queste strutture.

Mussomeli: tra degrado e speranza per l'Orfanotrofio Sorce Malaspina e il Vecchio Ospedale. Mussomeli, piccolo centro in provincia di Caltanissetta, è al centro di un dibattito sulla condizione di due edifici storici: l'Orfanotrofio Sorce Malaspina e il Vecchio Ospedale in Via Giacomo Longo. La preoccupazione per il loro stato di abbandono, sollevata da una cittadina, ha portato a un confronto con l'amministrazione comunale e riaperto una riflessione sulla conservazione del patrimonio culturale siciliano. Un grido d'allarme dal cuore della comunità. La vicenda ha preso piede grazie alla segnalazione della professoressa Rina Genco, che ha espresso pubblicamente il suo timore per il progressivo deterioramento di questi luoghi, considerati parte integrante della storia e dell'identità di Mussomeli.