Mussolini bonifici biblioteche e lettini da spiaggia | tutta la Romagna nei file di Epstein
Il nome di Mussolini compare tra i documenti di Epstein, collegato a bonifici e spese per biblioteche e lettini da spiaggia in Romagna. La pubblicazione dei “Files di Epstein” rivela i legami tra il finanziere e alcuni personaggi italiani, coinvolti in transazioni finanziarie sospette. Tra le carte spuntano dettagli su viaggi e acquisti di lusso nella regione, spesso nascosti dietro nomi di fantasia. La lista include anche dati su spese per strutture balneari e prestiti bancari, che ora attirano l’attenzione delle autorità. La scoperta apre nuovi scenari su relazioni nascoste tra Italia e Epstein.
Dalle piste polverose del deserto del New Mexico fino alla Riviera romagnola: gli “Epstein Files” rivelano intrecci che arrivano sorprendentemente vicino a casa nostra. Tra voli misteriosi, inviti esclusivi e bonifici inattesi, spuntano nomi e riferimenti che portano alle nostre città. Dalla promessa di una vita migliore alla prigione della strada: come funziona e chi c'è dietro la tratta della prostituzione in Romagna Crans Montana e la tragedia delle ustioni: dentro la Banca della cute romagnola che salva vite con 200 mila cm² di pelle Porte chiuse per i pazienti con appuntamento, la clinica rassicura: "Siamo aperti, problemi tecnici".🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: La visita a Cesena, gli aeroporti di Rimini e Forlì, Mussolini e i lettini da spiaggia: quanta Romagna c'è nei file di Epstein
Leggi anche: Nei file desecretati di Epstein c'è anche la Romagna: il volo a Rimini e quei contatti con un dirigente romagnoloLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Mussolini, bonifici, biblioteche e lettini da spiaggia: tutta la Romagna nei file di EpsteinUno scalo a Rimini, un invito a Cesena, un atterraggio a Forlì programmato un mese prima dell'arresto. Le carte dell’inchiesta sul finanziere accusato di traffico sessuale di minori fanno emergere tra ... ravennatoday.it
Novità su bonifici istantanei e verifiche sui beneficiari. Cosa cambia da oggi?I bonifici istantanei garantiscono ai clienti uno scambio immediato di denaro con il beneficiario indicato: rappresentano il 26,42% del totale dei bonifici europei nel secondo trimestre del 2025. Il ... gazzetta.it
Lettera inviata a Mussolini da parte di un cittadino sardo del paese di Gonnostramatza. - facebook.com facebook