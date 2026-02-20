Mussolini bonifici biblioteche e lettini da spiaggia | tutta la Romagna nei file di Epstein

Il nome di Mussolini compare tra i documenti di Epstein, collegato a bonifici e spese per biblioteche e lettini da spiaggia in Romagna. La pubblicazione dei “Files di Epstein” rivela i legami tra il finanziere e alcuni personaggi italiani, coinvolti in transazioni finanziarie sospette. Tra le carte spuntano dettagli su viaggi e acquisti di lusso nella regione, spesso nascosti dietro nomi di fantasia. La lista include anche dati su spese per strutture balneari e prestiti bancari, che ora attirano l’attenzione delle autorità. La scoperta apre nuovi scenari su relazioni nascoste tra Italia e Epstein.