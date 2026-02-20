Muore la sua proprietaria Mika condotta subito in canile | urge una famiglia

Mika, cagnetta di 11 anni, è stata portata in canile dopo la morte della sua proprietaria, avvenuta improvvisamente. La donna, che la adottò otto anni fa, aveva sempre curato con attenzione il suo animale. Ora Mika cerca una famiglia che possa offrirle affetto e sicurezza. La piccola, molto affettuosa e socievole, aspetta di trovare qualcuno disposto a darle una seconda possibilità. La sua storia dimostra quanto possa essere difficile per gli animali perdere il loro punto di riferimento.

La proprietaria è deceduta e così Mika, tenera cagnetta di 11 anni, è stata portata senza scrupoli in canile. “É stata caricata in auto non appena morta la sua proprietaria, per mano del suo stesso marito - racconta basita l'animalista Gianna Senatore del canile di Nocera - Mika non poteva immaginare che quella non era una passeggiata in auto.quando è arrivata, dal finestrino aveva lo sguardo spavaldo dei cani di piccola taglia che difendono il proprietario dagli estranei, ma è stata tradita e lasciata in canile”. Troppo dolorosa la storia della cagnetta che pesa solo 6 kg e che non merita di morire in un box.🔗 Leggi su Salernotoday.it

