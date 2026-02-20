Muore a 48 anni Giuseppe D' Arpa voce dei Cheech Skaos | Portò il genere ska a Palermo

Meglio conosciuto come "U Skaman", fondò la band molto nota in città tra la fine degli anni Novanta e i primi del Duemila. Tanti messaggi di cordoglio sui social Un lutto ha colpito il mondo della musica a Palermo. È morto Giuseppe D'Arpa, meglio conosciuto come "U Skaman", frontman della band palermitana dei Cheech Skaos, nota per aver portato in città il genere Ska tra la fine degli anni Novanta e i primi del Duemila. Aveva da poco compiuto 48 anni. Da tempo non stava bene. Insieme all'amico chitarrista Andrea Imperato, con cui condivideva la passione per lo Ska, nel 1997 aveva fondato il gruppo musicale che in poco tempo li rese noti in città.🔗 Leggi su Palermotoday.it

