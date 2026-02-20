Muharemovic Inter accelerata nerazzurra per il talento del Sassuolo | le ultime novità di mercato

L’Inter ha fatto un passo deciso per acquistare Tarik Muharemovic, il giovane difensore bosniaco del Sassuolo. La dirigenza nerazzurra ha inviato rappresentanti a valutare le sue prestazioni e si sta preparando a fare un’offerta concreta. Muharemovic, classe 2003, si è distinto quest’anno per le sue qualità difensive e per la crescita rapida con la maglia del Sassuolo. La trattativa si intensifica, ma ancora non ci sono dettagli definitivi sull’accordo. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per il trasferimento.

