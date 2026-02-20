Mugello anche a Vicchio la ' partita applaudita'

A Vicchio, la 'Partita Applaudita' si svolge domenica 22 febbraio alle 11,15 allo stadio comunale. L'evento, dedicato alla promozione del fair play, attira i residenti e gli appassionati del territorio. In passato, questa manifestazione ha coinvolto diverse comunità, creando un momento di unione attraverso il calcio. La partita rappresenta un'occasione per avvicinare giovani e adulti ai valori dello sport. La cittadinanza si prepara a partecipare numerosa.

Vicchio (Firenze), 20 febbraio 2026 - La "Partita Applaudita " si gioca anche a Vicchio. L'appuntamento sportivo e di promozione del far play è in programma domenica 22 febbraio alle ore 11,15 presso lo stadio comunale. Il Comune di Vicchio, tramite una mozione approvata dal Consiglio comunale all'unanimità, ha espresso convintamente l'adesione all'iniziativa che vede coinvolti il Comitato Regionale Toscano della Lega Nazionale Dilettanti FIGC, il Settore Giovanile e Scolastico FIGC della Toscana, Anci Toscana e l’Associazione Calcio Fair Play, l'Associazione Italiana Arbitri comitato regionale Toscana e Associazione Italiana Allenatori Calcio sezione Toscana, oltre a Regione e Coni Toscana.🔗 Leggi su Lanazione.it

