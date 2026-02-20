Mps | Bce fissa il 5 marzo cda sotto esame Fusione Mediobanca

La Banca Centrale Europea ha imposto a Mps di formare un nuovo consiglio di amministrazione entro il 5 marzo, a causa delle recenti difficoltà gestionali della banca. La decisione arriva dopo mesi di incertezze e criticità finanziarie che hanno spinto gli organismi di vigilanza a intervenire. Intanto, si intensificano le trattative per la fusione tra Mediobanca e altre istituzioni finanziarie, puntando a rafforzare la posizione di Mps nel mercato. La banca si prepara a un importante cambio di governance per affrontare le sfide future.

Mps, la Bce accelera sui vertici: la banca sotto pressione per il nuovo cda entro il 5 marzo. Monte dei Paschi di Siena è chiamata a una svolta nella composizione del suo consiglio di amministrazione, con una forte richiesta da parte della Banca Centrale Europea. La banca deve presentare una lista aggiornata di candidati per il cda entro il 5 marzo, in un contesto di vigilanza rafforzata sul settore bancario e di necessità di garantire una governance solida e indipendente. La situazione si inserisce nella fase finale della complessa operazione di fusione con Mediobanca. La pressione esercitata dalla Bce non è un evento isolato, ma riflette un cambiamento più ampio nella regolamentazione bancaria europea, con un’attenzione crescente alla gestione del rischio e alla capacità degli istituti di credito di operare in modo sostenibile nel lungo periodo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Mps, ok del Cda a fusione per incorporazione e delisting di MediobancaIl consiglio di amministrazione di Mps ha approvato la fusione con Mediobanca, un’operazione che porterà alla sua incorporazione e al delisting di Mediobanca.

Mediobanca, addio Borsa: ok alla fusione con Mps. Il cda di Siena procede all’incorporazione e al delisting di Piazzetta CucciaMediobanca lascia la Borsa dopo che il Consiglio di Amministrazione di Montepaschi ha approvato la fusione con la banca senese, decidendo di incorporare Mediobanca e di cancellare le azioni dalla quotazione.

