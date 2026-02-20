Moviola Jagiellonia-Fiorentina | l' episodio decisivo della Conference League

Durante la partita di playoff tra Jagiellonia e Fiorentina, la moviola ha mostrato come una decisione arbitrale abbia cambiato le sorti dell'incontro. L'episodio chiave si è verificato al 70’ minuto, quando un fallo in area non è stato fischiato dall’arbitro, lasciando i viola in vantaggio. Questo errore ha generato molte proteste da parte dei giocatori e dei tifosi, che hanno ritenuto ingiusta la decisione. La vicenda ha acceso il dibattito sulla correttezza delle chiamate nel calcio europeo.

Una ricostruzione accurata della moviola evidenzia come le decisioni arbitrarie abbiano influenzato l'esito della sfida di playoff tra Jagiellonia e Fiorentina. L'incontro ha restituito una serie di interventi, ammonizioni e una trasformazione dal dischetto che hanno caratterizzato una gara intensa, viziata da numerosi contatti e da una gestione che ha acceso il dibattito tra telespettatori e addetti ai lavori. La presente analisi si concentra sui momenti chiave, sugli episodi dibattuti e sulle conseguenze disciplinari rilevate dall'arbitro. Il fischio iniziale arriva velocemente, con Piccoli autore di un'azione aggressiva saltando a vuoto e atterrando due avversari.