Motorsport lucchese | 3 campioni 1 regina e Pera celebrati sabato

Sabato sera, a Partigliano, l’Automobile Club Lucca ha premiato tre campioni e una regina del motorsport lucchese, celebrando i loro successi del 2025. La cerimonia si è svolta al ristorante Borgo Giusto Tuscany, dove si sono riuniti appassionati e familiari per onorare i risultati conseguiti nelle competizioni più importanti. Tra i riconoscimenti, spiccano le vittorie di piloti locali e la coronazione della regina del motorsport, che ha conquistato il cuore degli spettatori. La serata ha rafforzato il legame tra sport e comunità locale.

Lucca celebra le eccellenze del motorsport: sabato sera la premiazione al Borgo Giusto Tuscany. Sabato 21 febbraio, a Partigliano, l'Automobile Club Lucca renderà omaggio ai protagonisti della stagione agonistica 2025 con una cerimonia di premiazione che si svolgerà presso il ristorante Borgo Giusto Tuscany. L'evento celebrerà i successi ottenuti nei rally moderni e nelle competizioni storiche, con un riconoscimento speciale riservato al campione del mondo Riccardo Pera, portando lustro al motorsport lucchese e all'intero panorama automobilistico italiano. Riconoscimento ai talenti locali: una stagione di successi.