MotoGp Bezzecchi | Vogliamo essere competitivi Adelaide? Sono sicuro andrà bene

Marco Bezzecchi ha dichiarato che la squadra punta a migliorare le prestazioni, dopo aver lavorato duramente durante le prove invernali. La motivazione deriva dalla voglia di ottenere risultati più costanti e di affrontare al meglio la prossima stagione. Durante le sessioni a Buriram, il pilota si è concentrato su alcuni dettagli tecnici, sperando di sfruttare al massimo le novità apportate. Il team si prepara ora per il primo appuntamento stagionale ad Adelaide.

Buriram, 20 febbraio 2026 – Ultime prove del nove, ultime modifiche invernali prima del via ufficiale. Tra una settimana parte il mondiale Moto gp da Buriram in Thailandia, ma prima ci saranno i test, sempre sul tracciato thailandese, tra domani e domenica, una sorta ultimo check alla ricerca dei dettagli migliorativi per arrivare pronti al primo gran premio stagionale. C'è grande attesa soprattutto in Aprilia, dove non ci si nasconde in seguito al grande finale di stagione 2025 per cercare di raggiungere il livello di competitività di Ducati e provare a strappare almeno un titolo mondiale a Borgo Panigale.