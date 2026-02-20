Giorgio Gaber torna a Villa Elena grazie allo spettacolo di Moscato e Pirozzi, che ripropone il suo teatro-canzone. Il motivo è l’anteprima del tour nazionale “E pensare che c’era il pensiero”, in scena domani alle 17 e alle 21 presso la sede de “La farfalla” in via Cimabue 115. Lo spettacolo ripercorre i temi e le melodie del cantautore milanese, coinvolgendo il pubblico con interpretazioni dal vivo. Moscato e Pirozzi vogliono fare rivivere le emozioni di Gaber attraverso le loro voci e strumenti.

Domani in doppia replica (alle 17 e alle 21) nella sede de “La farfalla” (Villa Elena Maria, via Cimabue, 115), andrà in scena l’anteprima del tour nazionale di ’E pensare che c’era il pensiero’, spettacolo di teatro-canzone di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, con Giacomo Moscato e Luca Pirozzi. I biglietti, al costo di 10 euro, sono prenotabili all’indirizzo e-mail [email protected]. Era il 1994 quando, sulla scena teatrale e musicale italiana, usciva ’E pensare che c’era il pensiero’ di Giorgio Gaber e Sandro Luporini. Si tratta di un vero e proprio capolavoro del teatro-canzone, contenente alcuni brani destinati a restare scolpiti: ’Mi fa male il mondo’, ’Destra sinistra’, ’L’America’, ’Questi nostri tempi’, ’Quando sarò capace di amare’, ’Sogno in due tempi’ e molti altri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Moscato e Pirozzi a ’Villa Elena’ per raccontare Giorgio Gaber

