Morto operaio nell’Aretino è precipitato da capannone

Un operaio di 38 anni è morto dopo essere caduto da un capannone a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. La causa dell’incidente sembra essere una perdita di equilibrio mentre lavorava sulla copertura dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. La polizia sta raccogliendo le prime testimonianze per chiarire i dettagli dell’accaduto. La tragedia ha suscitato grande commozione tra i colleghi.

(Adnkronos) – Incidente mortale sul lavoro in provincia di Arezzo, dove un uomo di 38 anni ha perso la vita a Pieve Santo Stefano. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio stava effettuando la manutenzione di un impianto di climatizzazione di una azienda quando un lucernario in plexiglass ha ceduto. Il 38enne è precipitato per circa sette metri.