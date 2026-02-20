Morto Giorgio Mendella l’imprenditore di Rete Mia tra intuizioni televisive e vicende giudiziarie
È morto Giorgio Mendella, imprenditore noto per aver fondato e guidato l’esperienza televisiva di Rete Mia. Avrebbe compiuto 73 anni il prossimo 2 marzo. Nato a Monza, aveva costruito in Toscana il cuore del proprio progetto imprenditoriale, lasciando un segno profondo soprattutto tra Viareggio e Lucca. La scomparsa è avvenuta in seguito alle complicazioni di un intervento chirurgico. La sua parabola professionale è stata caratterizzata da una fase di grande espansione, seguita da un crac finanziario che lo trascinò in una lunga vicenda giudiziaria. Negli ultimi anni aveva avviato nuovi progetti, tentando un ritorno sulla scena imprenditoriale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
E’ morto Giorgio Mendella, l’imprenditore visionario di Rete Mia. L’apice del successo, poi le vicende giudiziarieGiorgio Mendella, l’imprenditore di Rete Mia, è morto a causa di una grave malattia.
È morto Giorgio Mendella, “telefinanziere” e fondatore di ReteMia: aveva 73 anniGiorgio Mendella, noto come “telefinanziere”, è morto a Sanremo a 73 anni a causa di complicazioni post-operatorie.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Giorgio Mendella è morto per complicazioni dovute a un intervento chirurgico, il re delle televendite aveva 73 anniGiorgio Mendella è morto all'età di 73 anni. L'ex telefinanziere e patron del Viareggio calcio è deceduto a Sanremo in seguito alle complicazioni di un ... ilgazzettino.it
Morto il 'telefinanziere' Giorgio Mendella, una vita tra finanza, tv e calcio(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 20 FEB - E' morto all'età di 73 anni l'ex telefinanziere e patron del Viareggio calcio Giorgio Mendella in seguito alle complicazioni di un intervento chirurgico. Mendella ... msn.com
#giorgio mendella, morto il re delle televendite e ex patron del Viareggio: aveva 73 anni. «Complicazioni di intervento chirurgico» x.com