Morto Giorgio Mendella l’imprenditore di Rete Mia tra intuizioni televisive e vicende giudiziarie

Giorgio Mendella, noto imprenditore di Rete Mia, è morto a causa di un infarto improvviso durante una riunione di lavoro. La sua morte ha colpito l’ambiente televisivo, dove aveva rivoluzionato il panorama con idee innovative. Mendella aveva 62 anni e negli ultimi anni si era dedicato anche a progetti di beneficenza. La notizia ha fatto subito il giro del settore, lasciando molti senza parole. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo dello spettacolo.

È morto Giorgio Mendella, imprenditore noto per aver fondato e guidato l’esperienza televisiva di Rete Mia. Avrebbe compiuto 73 anni il prossimo 2 marzo. Nato a Monza, aveva costruito in Toscana il cuore del proprio progetto imprenditoriale, lasciando un segno profondo soprattutto tra Viareggio e Lucca. La scomparsa è avvenuta in seguito alle complicazioni di un intervento chirurgico. La sua parabola professionale è stata caratterizzata da una fase di grande espansione, seguita da un crac finanziario che lo trascinò in una lunga vicenda giudiziaria. Negli ultimi anni aveva avviato nuovi progetti, tentando un ritorno sulla scena imprenditoriale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

E’ morto Giorgio Mendella, l’imprenditore visionario di Rete Mia. L’apice del successo, poi le vicende giudiziarieGiorgio Mendella, l’imprenditore di Rete Mia, è morto a causa di una grave malattia.

È morto Giorgio Mendella, “telefinanziere” e fondatore di ReteMia: aveva 73 anniGiorgio Mendella, noto come “telefinanziere”, è morto a Sanremo a 73 anni a causa di complicazioni post-operatorie.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.