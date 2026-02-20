Morto Eric Dane la star di Grey’s Anatomy aveva 53 anni

Giorno di lutto per i tantissimi fan della serie tv Grey’s Anatomy, che oggi hanno appreso la notizia della morte improvvisa di Eric Dane, l’attore che per otto anni ha interpretato il ruolo di Mark Sloan, il noto “dottor Bollore” che ha rapito il cuore degli appassionati dello show targato ABC. La scorsa primavera, nel corso di una lunga intervista, Eric Dane aveva dichiarato di essere malato di SLA. Subito dopo la diagnosi, l’attore aveva chiesto a fan e giornalisti di rispettare la sua privacy e dargli il tempo e lo spazio per combattere contro la diagnosi. Una diagnosi che, purtroppo, l’ha sconfitto nel pomeriggio di giovedì 19 febbraio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: È morto Eric Dane, l’attore di “Grey’s Anatomy” e “Euphoria” aveva 53 anni

Leggi anche: Eric Dane morto a 53 anni: addio alla star di Grey's Anatomy ed Euphoria

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Morto Eric Dane, l’attore di Grey's Anatomy e Euphoria; Eric Dane morto 10 mesi dopo la diagnosi di Sla, l'attore 53enne di Grey's Anatomy lascia moglie e due figlie; È morto Eric Dane, l'attore di Grey's Anatomy e Euphoria; E' morto Eric Dane, il 'dottor Sloan' di Grey's Anatomy aveva 53 anni.

È morto Eric Dane, l’attore di Grey's Anatomy e EuphoriaRoma – L'attore Eric Dane, noto per il suo ruolo di chirurgo plastico nella serie medica Grey's Anatomy, è morto all'età di 53 anni, secondo quanto riportano media statunitensi. L'anno scorso, Dane ... ilsecoloxix.it

L'attore Eric Dane è morto, il dottor Sloan di Grey's Anatomy aveva 53 anniNato a San Francisco nel 1972, Eric Dane era diventato celebre come il dottor Sloan in Grey’s Anatomy: protagonista dalla terza alla nona stagione ... corrieredellosport.it

Eric Dane morto a 53 anni: addio alla star di Grey's Anatomy - facebook.com facebook

Morto Eric Dane, il “dottor Sloan” di Grey's Anatomy x.com