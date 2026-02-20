Morto Eric Dane il ‘Dottor Bollore’ di Grey’s Anatomy si è spento a 53 anni

Aveva sempre interpretato il ruolo del “bello e dannato“, capace di far sognare intere generazioni e di dimostrare che, dietro quell’aspetto da duro, c’era il cuore di chi voleva semplicemente essere amato. Eric Dane era uno dei personaggi principali delle prime e storiche stagioni di Grey’s Anatomy, il medical drama che seguiva le storie dei dipendenti del Seattle Grace Hospital, fuori e dentro la sala operatoria. Oggi, la sua famiglia e il mondo dello spettacolo piange la sua scomparsa. Aveva 53 anni e da poco era riuscito a tornare a ricoprire ruoli di alto spessore sul piccolo schermo. Il suo “Dottor Bollore” si è inserito senza difficoltà nella schiera di personaggi che sanno attirare l’attenzione e non lasciarla andare fino alla fine di una serie tv. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

