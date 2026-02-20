Morte Umberto Musilli la Fillea Cgil | A quattro anni dalla tragedia il processo deve ancora iniziare

Umberto Musilli è morto nel 2019, quando è stato colpito da una scarica elettrica mentre lavorava in un cantiere a Sonnino. La causa dell’incidente è stata una perdita di contatto con le linee aeree in alta tensione. Dopo quattro anni, il processo per la sua morte non è ancora iniziato, a causa di continui rinvii. La famiglia e i colleghi chiedono giustizia, mentre le autorità continuano a rimandare l’avvio del procedimento penale. La situazione rimane irrisolta, lasciando molti in attesa di una risposta concreta.

L'ennesimo rinvio del processo sulla morte in cantiere di Umberto Musilli, operaio folgorato mentre lavorava a Sonnino, colpito da una scarica elettrica ad alta tensione durante operazioni di getto di calcestruzzo, lascia l'amaro in bocca e il segretario della Fillea Cgil Alessio Faustini, non usa mezzi termini: "Questo governo ha la responsabilità di illudere i lavoratori sui tempi della giustizia. Le famiglie dei lavoratori non hanno nulla a che fare con giochi di potere. Vengono lasciate sole prima durante e dopo una tragedia, senza un reddito e il più delle volte con delle spese processuali a cui pensare dopo un funerale".