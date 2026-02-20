Un anno dopo la morte di una donna di 33 anni, trovata senza vita in cima a un'alta vetta austriaca, il suo fidanzato è stato condannato a cinque mesi di carcere. La causa è stata la sua presunta responsabilità nel non averla assistita durante le condizioni climatiche estreme. La procura ha evidenziato come il suo comportamento abbia contribuito alla tragica fine dell’alpinista. La sentenza si basa anche sui dettagli emersi durante il processo.

L’uomo, identificato come Thomas P., 37 anni, che nel gennaio 2025 aveva intrapreso con lei la scalata del Grossglockner (3.798 metri), è stato riconosciuto colpevole in primo grado dal tribunale di Innsbruck, nel Tirolo (ovest). La difesa ha reagito alla condanna annunciando che l’uomo, che dovrà anche pagare una multa da 9.400 euro, presenterà ricorso. Ma secondo il giudice, era di gran lunga l’alpinista più esperto e la vittima, Kerstin G., era “sotto la sua responsabilità”. Il giudice ha sottolineato che i due erano partiti troppo tardi, mal equipaggiati, e che Thomas P. non aveva reagito in modo adeguato al peggioramento delle condizioni meteorologiche, mancando al suo dovere di tornare indietro prima o chiamare i soccorsi in tempo.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Morte per ipotermia di un’alpinista in Austria, condannato il fidanzato

Leggi anche: Austria, alpinista condannato per la morte della compagna: l’aveva abbandonata durante una scalata

Leggi anche: Austria, condannato l’alpinista accusato di aver lasciato morire la compagna in vetta

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.