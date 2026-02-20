Morte di Dora Lagreca | a giugno arriverà la verità sul cellulare del fidanzato
Dora Lagreca è morta per motivi ancora da chiarire, e il motivo principale sembra essere legato al cellulare di Antonio Capasso, il suo fidanzato. La procura ha nominato un nuovo esperto per analizzare il telefono, che potrebbe rivelare conversazioni o messaggi utili alle indagini. La ragazza, originaria di Montesano sulla Marcellana, è deceduta nel 2021 a Potenza dopo essere caduta dal balcone. L’esame del dispositivo potrebbe portare a scoprire nuove prove sulla vicenda. La famiglia aspetta con ansia i risultati degli accertamenti.
Sarà il consulente Silverio Greco e gli accertamenti avranno inizio il 4 marzo. Il gip del Tribunale di Potenza, Salvatore Pignata ha disposto la perizia, concedendo sessanta giorni per le conclusioni e fissando la prossima udienza per il 23 giugno, accogliendo l’opposizione all’archiviazione – richiesta dalla Procura – presentata dai legali della famiglia di Dora, gli avvocati Cristiana Coviello e Renivaldo Lagreca. Gli avvocati hanno chiesto di disporre una perizia informatica in incidente probatorio per – si legge testualmente – “accertare se vi siano files cancellati e non ancora recuperati dal telefono cellulare dell’indagato, da effettuarsi mediante il sistema Full File System o altro ritenuto opportuno per ottenere lo stesso risultato”.🔗 Leggi su Salernotoday.it
