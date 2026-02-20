Morte Camilla | respinto il ricorso della famiglia confermata la condanna a 4 anni per omicidio stradale

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della famiglia di Camilla Di Pumpo, confermando la condanna a 4 anni di carcere per omicidio stradale. Francesco Cannone, 24 anni di Carapelle, ha già scontato parte della pena dopo aver causato un incidente fatale nel 2022. La decisione chiude definitivamente il procedimento legale. La vittima aveva 19 anni e stava tornando a casa quando è avvenuto lo scontro.

Il fatto risale alla sera del 26 gennaio del 2022 quando, all'intersezione tra via Matteotti e via Urbano, si è verificato un impatto tra una Panda e un'Audi. Camilla era alla guida dell'utilitaria, che si è scontrata fatalmente con l'Audi nera condotta da Cannone e per la giovane avvocatessa non c'è stato nulla da fare. Il caso scosse profondamente la comunità foggiana. In primo grado, Cannone - difeso dall'avvocato Michele Sodrio - è stato condannato a 5 anni e 2 mesi per i reati di omicidio stradale e falsità ideologica, per aver lasciato intendere di non essere lui al volante dell'auto che ha causato l'incidente; pena ridotta in Appello a complessivi 4 anni e da alcuni mesi diventata irrevocabile.