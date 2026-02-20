Morta Angela Luce chi è stato il suo grande amore

Il sipario è calato per l’ultima volta, portando con sé una delle luci più brillanti della musica napoletana. Si è spenta a 87 anni Angela Luce, la “dea dello spettacolo”, artista che ha interpretato l’anima più verace e aristocratica di Napoli. Attrice di cinema e teatro, cantante dalla voce d’ebano e donna dal temperamento fiero, Angela Savino – questo il suo vero nome – lascia un vuoto incolmabile in quel mondo della cultura che l’aveva vista protagonista assoluta al fianco di giganti come Eduardo De Filippo, Pier Paolo Pasolini e Vittorio Gassman, Luchino Visconti, Totò, solo per citarne alcuni.🔗 Leggi su Dilei.it

