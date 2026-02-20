Morì con la droga nella pancia Riparte il processo per l’omicidio Disposta una perizia sulle telefonate

Solomon Okocha, un imbianchino nigeriano di 33 anni, è morto con quasi mezzo chilo di eroina nello stomaco, causando l’apertura di un nuovo processo per omicidio. La sua morte, avvenuta lungo l’Adriatica, ha portato alla richiesta di una perizia sulle telefonate intercettate tra i sospettati. Il caso torna in tribunale dopo che le indagini hanno scoperto collegamenti tra il traffico di droga e la morte del giovane. La corte ha deciso di esaminare con attenzione i messaggi e le conversazioni telefoniche coinvolte.

La tragedia di Solomon Okocha, imbianchino nigeriano di 33 anni trovato morto lungo l'Adriatica con in pancia quasi mezzo chilo di eroina, approda per la seconda volta davanti alla corte d'Assise. Il processo per quei fatti, che vede imputato il 50enne nigeriano Victor Chukwuyekwu Obileme, era ricominciato da capo (di fatto prima ancora di iniziare) a causa di una questione tecnica emersa nei primi istanti della 'prima' Assise. Ieri, dunque, si è ripartiti davanti a una nuova corte. L'udienza è stata dedicata a definire le prime questioni istruttorie e, prima di rinviare al 14 maggio, la corte ha disposto una perizia fonica e trascrittiva delle telefonate finite agli atti dell'inchiesta.