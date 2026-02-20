Morì cercando Isabella Noventa | la polizia di Stato ricorda sui social Rosario Sanarico

Rosario Sanarico perse la vita mentre cercava Isabella Noventa, una donna scomparsa misteriosamente dieci anni fa. La polizia di Stato ricorda il suo impegno sui social, evidenziando il ruolo fondamentale delle ricerche in situazioni di emergenza. Sanarico, esperto sommozzatore, aveva partecipato a numerosi interventi in acque profonde. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra gli operatori del settore. La commemorazione si concentra sulla dedizione dimostrata in quegli anni difficili.

Il decimo anniversario della scomparsa di "Sasà" nel fiume Brenta: il ricordo commosso di un uomo delle istituzioni che ha dato la vita per il servizio, celebrato oggi anche con un tributo speciale sui social A dieci anni dalla tragica scomparsa del sommozzatore Rosario Sanarico, la Polizia di Stato pubblica un post su Facebook per rendergli omaggio. Un tributo solenne alla memoria di "Sasà", come lo chiamavano tutti, che ha sacrificato la propria vita nell'adempimento del dovere.

