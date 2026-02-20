Morgan non sarà a Sanremo 2026 nella serata delle cover accanto a Chiello arriva il comunicato

Morgan non parteciperà a Sanremo 2026 durante la serata delle cover con Chiello. La decisione è stata comunicata ufficialmente e sembra riguardare motivi organizzativi. I fan si aspettavano di vederlo sul palco, ma ora si dovranno accontentare di altre esibizioni. La sua assenza cambia il quadro della serata speciale dedicata ai duetti. La conferma ufficiale è arrivata questa mattina.

Niente Sanremo per Morgan. Non ci sarà durante la serata dei duetti accanto a Chiello Ora è ufficiale: Morgan non sarà a Sanremo 2026 durante la serata delle cover accanto a Chiello, artista in gara. Ecco il comunicato e chi ci sarà al posto del frontman dei Bluevertigo. È arrivata una nota ufficiale da parte dell’Ufficio stampa di Chiello che rende nota la notizia della mancata presenza di Morgan sul palco di Sanremo 2026. Il cantautore dunque non presenzierà durante la serata dei duetti accanto all’artista in gara. Ecco quanto segue: “NOTA INFORMATIVA: Morgan non sarà presente sul palco con Chiello venerdì 27 febbraio, durante la serata del 76° Festival di Sanremo dedicata alle cover”, si apprende subito.🔗 Leggi su Novella2000.it

