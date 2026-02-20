Monviso | boom di stambecchi +17 esemplari! Record invernale di 277
Sul Monviso, il numero di stambecchi è aumentato significativamente, con 17 esemplari in più rispetto all’anno precedente. Questo incremento porta il totale a 277, un record invernale per la zona. La presenza maggiore di questi animali interessa soprattutto le aree più selvagge e impervie delle Alpi, dove si sono adattati meglio ai cambiamenti climatici. La crescita della popolazione di stambecchi continua a sorprendere gli esperti della regione.
Stambecchi in crescita sul Monviso: un record di esemplari nel cuore delle Alpi. Un nuovo record di presenza di stambecchi è stato registrato sul Monviso, con ben 277 esemplari censiti durante l’inverno 2025. Questo dato, il più alto mai rilevato nell’area protetta del Parco naturale del Monviso, conferma una tendenza positiva per la specie e rappresenta un segnale incoraggiante per la conservazione della biodiversità alpina in un contesto ambientale sempre più fragile. Un censimento record: i numeri del boom demografico. Il decimo censimento invernale, condotto nel dicembre 2025, ha restituito un conteggio di 277 stambecchi, superando il precedente record di 260 esemplari registrato l’anno precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu
