Monviso | boom di stambecchi +17 esemplari! Record invernale di 277

Sul Monviso, il numero di stambecchi è aumentato significativamente, con 17 esemplari in più rispetto all’anno precedente. Questo incremento porta il totale a 277, un record invernale per la zona. La presenza maggiore di questi animali interessa soprattutto le aree più selvagge e impervie delle Alpi, dove si sono adattati meglio ai cambiamenti climatici. La crescita della popolazione di stambecchi continua a sorprendere gli esperti della regione.