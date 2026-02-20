Montoro il campo largo si riunisce per il no al referendum sulla giustizia

A Montoro, diversi cittadini si sono incontrati per manifestare il loro dissenso contro il referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. La riunione è stata organizzata da un gruppo locale che vuole esprimere chiaramente le proprie opinioni sull’argomento. Durante l’evento, sono stati discussi vari aspetti legati alle possibili conseguenze delle modifiche costituzionali. La voce della comunità si fa sentire in vista di un appuntamento che potrebbe cambiare le regole del sistema giudiziario.

Il 22 e 23 Marzo si svolgerà il referendum costituzionale sulla giustizia, un momento importante per la tenuta costituzionale del Paese. A Montoro, il campo largo, costituito dal PD, M5S e AVS, continua il percorso di costruzione e dialettica politica sui temi e sulle posizioni comuni ispirate ai valori del centrosinistra e soprattutto nella difesa della Costituzione e del suo valore essenziale come fondamento della vita democratica dell’ITALIA. Partendo proprio dalla difesa della Costituzione nasce la posizione netta del NO. Da un lato si è consapevoli che la giustizia va riformata ma un pilastro fondamentale come quello della giustizia non può essere consolidato come sta procedendo il governo Meloni, con un basso consenso e con il chiaro intento di provare a imbrigliare la giustizia italiana.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Referendum sulla giustizia, si riunisce il comitato per il No: "Una battaglia di democrazia"

Leggi anche: Elezioni a Salerno, il campo largo si riunisce senza Pd e Psi: "Li aspettiamo"

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.