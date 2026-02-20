Montevergine nuovo smottamento a Mercogliano | lavori sospesi e timori per la sicurezza

Un nuovo smottamento a Montevergine ha causato la sospensione dei lavori a Mercogliano. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio, quando un fronte di terra si è staccato dalla parete rocciosa, bloccando le operazioni di consolidamento del sentiero. La presenza di fango e massi ha reso difficile intervenire in sicurezza, alimentando le preoccupazioni sulla stabilità della zona. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione, che continua a essere instabile e sotto osservazione. La popolazione locale si prepara a possibili ulteriori interventi di emergenza.

Mercogliano, 20 febbraio 2026 – La situazione sul versante di Montevergine si è nuovamente aggravata a causa di un ulteriore movimento franoso, che ha costretto alla sospensione dei lavori già in corso. Le piogge degli ultimi giorni, infatti, hanno incrementato il rischio di instabilità del costone, determinando un nuovo smottamento che ha fermato i lavori di messa in sicurezza, già oggetto di interventi precedenti. In un'intervista rilasciata a Campania 24, programma in onda su Canale 9, il sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio, ha fatto il punto della situazione, fornendo aggiornamenti sull'emergenza.