Montevarchi punto nascita a rischio | Ministero blocca ok indaga sui

Il Ministero ha deciso di bloccare temporaneamente l’autorizzazione al punto nascita di Montevarchi, dopo aver riscontrato dubbi sulla sua effettiva capacità di garantire servizi sicuri. La decisione arriva in seguito a un’indagine sulle condizioni strutturali e sul personale disponibile, che potrebbe non essere adeguato per affrontare emergenze. Il Comune ha già avviato incontri con le autorità sanitarie per trovare una soluzione rapida e rassicurare le future mamme. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte delle istituzioni.

Punto Nascita Montevarchi: Il Ministero sospende la valutazione e chiede chiarimenti sulla sostenibilità del servizio. Il futuro del punto nascita di Montevarchi rimane incerto. Il Ministero della Salute ha sospeso la valutazione iniziale, richiedendo alla Regione Toscana ulteriori approfondimenti sui tempi di accesso all'ospedale di Arezzo e sull'impatto dei lavori stradali nella zona. La decisione, giunta dopo mesi di discussioni sulla sostenibilità del servizio, apre una nuova fase nella vicenda che riguarda un presidio sanitario fondamentale per il Valdarno.