Montemonaco riparte | elisuperficie operativa soccorso più rapido

Montemonaco riparte dopo che l’elisuperficie è diventata operativa, migliorando le operazioni di soccorso. La causa è l’attivazione completa dell’elisuperficie, che permette interventi più rapidi nelle zone interne delle Marche. Ora, le ambulanze con l’elicottero possono decollare più facilmente, riducendo i tempi di intervento nelle emergenze. La struttura, situata nel cuore del Parco dei Monti Sibillini, rappresenta un passo avanti per le operazioni di soccorso in tutta la regione, offrendo un servizio più efficiente ai cittadini.

Montemonaco: L’elisuperficie entra a pieno regime nella rete di soccorso delle Marche. L’elisuperficie di Montemonaco è ora pienamente operativa all’interno della rete regionale di elisoccorso delle Marche, un passo significativo per migliorare l’assistenza sanitaria nelle aree interne del Piceno e dell’intera regione. L’infrastruttura, resa possibile da finanziamenti post-sisma del 2016, potenzia la capacità di risposta alle emergenze e garantisce un accesso più equo alle cure mediche per i cittadini. La gestione del sito è stata affidata all’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. Un’eredità del terremoto: la rinascita del soccorso alpino nel Piceno.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Ventimiglia: elisuperficie per soccorso medico operativa ventiquattro orari su ventiquattro

Leggi anche: Tesino, valanga a Forcella Segura: escursionisti in pericolo, soccorso rapido e allerta rischio montano confermata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.