Monte ingaggi quanto spendono il Foggia e l' Audace Cerignola | la classifica di stipendi e premi fissi
Il Foggia e l’Audace Cerignola investono molto sui loro giocatori, e questa è la causa di un monte ingaggi elevato. A febbraio 2025, il Foggia ha speso circa 1,2 milioni di euro in stipendi e premi fissi, mentre l’Audace Cerignola si avvicina al milione. Entrambe le squadre puntano molto sui loro uomini di punta, offrendo contratti importanti per mantenere la competitività. La crescita degli investimenti si riflette anche nelle classifiche di stipendi e premi distribuiti, che vengono aggiornate regolarmente.
Emolumenti, premi e diritti della Lega Pro. I costi del Calcio Foggia 1920 e dell'Audace Cerignola. La classifica Nella classifica degli emolumenti, premi e diritti delle società associate alla Lega Pro, stagione 2025-26, al 5 febbraio con un totale di 2.744.472 milioni, il Calcio Foggia 1920 occupa la 27esima posizione: 934.818 si riferiscono ai premi contrattuali, mentre i restanti 1.809.654 agli emolumenti fissi. I gialloblù del patron Grieco, invece, hanno un monte ingaggi fisso di 2.206.260 euro e premi contrattuali di 1.480.250, per un totale di 3.686.510, un milione di euro in più della società Casillo-De Vitto.
