Montano decisivo Sella niente calcoli Ora continuare così

Matteo Montano ha fatto la differenza nella vittoria di lunedì contro Livorno, segnando 19 punti e contribuendo con azioni decisive. La sua prestazione ha permesso alla Sella Cento di ottenere un risultato importante, senza lasciare spazio a dubbi. Montano ha dimostrato grande determinazione, senza fare calcoli, e ha mantenuto alta la pressione fino alla fine. La squadra ora si concentra sul prossimo match, confidando che la sua energia possa fare la differenza anche in futuro. La sua presenza in campo resta fondamentale per la squadra.

Nell’importante vittoria di lunedì contro Livorno, Matteo Montano è stato il miglior realizzatore della Sella Cento con 19 punti e diverse giocate decisive. Nel momento più difficile della stagione è venuta fuori la sua esperienza e personalità nella delicata sfida contro Livorno. Si aspettava una partita così, sia dal punto di vista individuale che collettivo? "Sì, perché ci siamo allenati molto bene e tutti hanno portato il proprio contributo. Abbiamo avuto anche 20 punti di vantaggio contro una squadra che ha un ottimo roster e l’obiettivo di stare nelle prime posizioni. Siamo stati bravi a resistere al loro ritorno e abbiamo vinto meritatamente". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

