Moncler ha registrato un utile di 626 milioni di euro, grazie alla forte domanda per le sue giacche imbottite. La causa principale di questa crescita è stata l'aumento delle vendite in Asia, dove il marchio ha aperto nuovi negozi. Questi risultati arrivano mentre il settore del lusso affronta incertezze e fluttuazioni. Nel frattempo, Stone Island ha incrementato le vendite del 16%, rafforzando la sua posizione sul mercato. I dati dimostrano come i brand di alta moda continuino a ottenere risultati positivi nonostante le sfide globali.

In un mercato del lusso che lo scorso anno ha visto vacillare certezze, il gruppo Moncler ha chiuso l'esercizio con ricavi consolidati per 3,13 miliardi, in crescita del 3% a cambi costanti (+1% a cambi correnti). «In un contesto complesso - ha sottolineato ieri il presidente e ceo Remo Ruffini - il nostro gruppo ha registrato una solida performance» e messo a segno «una forte accelerazione nel quarto trimestre per entrambi i brand». Insomma, non ci sono i balzi a doppia cifra degli anni d'oro, ma in un'epoca di profit warning a catena per i big della moda, la costanza di Moncler è di per sè una notizia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Moncler, utile a 626 milioni: avanti Stone Island (+16%)

