Moncler oltre i 3 miliardi | il gruppo guidato dal comasco Remo Ruffini chiude l’anno con 626 milioni di utile

Nel 2025, Moncler ha superato i 3 miliardi di euro di fatturato, grazie a una crescita del 15% rispetto all’anno precedente. La causa principale di questo risultato è l’aumento delle vendite in Asia e America, che hanno compensato le difficoltà nel mercato europeo. Il gruppo, guidato da Remo Ruffini, ha chiuso l’anno con un utile di 626 milioni di euro, grazie anche a nuove collezioni di alta qualità e a una strategia di espansione internazionale. La società si prepara a investire ulteriormente nel segmento del lusso.

Ricavi a 3,13 miliardi nel 2025 per il gruppo del lusso: margini solidi, 913 milioni di ebit e una cassa netta che sfiora 1,5 miliardi. Proposto dividendo da 1,40 euro per azione Il gruppo guidato dal comasco Remo Ruffini chiude un 2025 da oltre tre miliardi di euro. Moncler ha registrato ricavi consolidati pari a 3.132,1 milioni di euro, in crescita del 3% a cambi costanti rispetto al 2024. Il marchio Moncler ha generato 2.720,9 milioni, mentre Stone Island ha contribuito con 411,2 milioni. Nel solo quarto trimestre i ricavi hanno raggiunto 1.290,8 milioni di euro, con un'accelerazione nella parte finale dell'anno che conferma la solidità del brand sui mercati internazionali.